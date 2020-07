Cervia, "Aree di Attesa Sicura": completata l'installazione della segnaletica

Si è conclusa la posa della segnaletica che permette di individuare le aree di attesa sicura per la popolazione, venti aree di emergenza distribuite nel territorio comunale e individuate dal Piano di Protezione Civile Comunale. Le aree di attesa sicura sono luoghi di primo ritrovo in cui la popolazione deve dirigersi dopo un evento calamitoso che pregiudichi la sicurezza della propria casa, luogo di lavoro o istruzione. In queste aree verranno fornite le prime informazioni sull’evento e la distribuzione dei primi generi di conforto in attesa di essere trasferiti, nel caso sia necessario, in strutture di prima accoglienza.

La segnaletica è stata progettata dal Servizio Protezione Civile del Comune di Cervia in funzione di quanto indicato nel D.G.R. 1145/2007 ed è stata condivisa con i Comuni limitrofi e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. La diffusione della conoscenza della posizione di queste aree di emergenza è un importante strumento di prevenzione per la popolazione.

Il Comune di Cervia, attraverso l’Unità Protezione Civile, collabora con l’associazione di volontariato Lance C.b Cervia nella realizzazione del progetto partecipativo "Spazio Ci.vi.co". - La Piazza della Protezione Civile per una Cittadinanza Vigile e Consapevole in un territorio resiliente, sicuro e sostenibile (L.R. 15/2018 – bando 2019) che pone tra i suoi obiettivi la conoscenza di questi luoghi attraverso comunicazione ed eventi sul territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Consigli di Zona del territorio sono impegnati nelle attività di informazione alla popolazione attraverso la partecipazione diretta al progetto e la collaborazione con l’Unità Protezione Civile. Per conoscere la posizione dell’area di attesa individuata per la propria abitazione o luogo di studio e lavoro è possibile consultare una mappa interattiva e scaricare la relativa scheda al seguente indirizzo:

https://protezionecivile.comunecervia.it/area-emergenza.html