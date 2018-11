"Cervia Campioni", il musicista cervese regala un inno alla squadra di calcio

Sarà presentato domenica 2 dicembre alle ore 14.30, prima della partita di calcio Cervia-Morciano allo stadio “Germano Todoli” di Milano Marittima, l’inno che Tino Giunchi ha scritto e musicato per la squadra di calcio del Cervia dal titolo “Cervia campioni”. Per l’occasione saranno presenti tutti i protagonisti che hanno fatto da coro a questo “Inno”, i dirigenti del Cervia Calcio e l’assessore allo sport del Comune di Cervia. L’idea nasce da Giunchi, musicista, compositore e produttore musicale, stimolato dall’idea di comporre l’inno del Cervia Calcio, ed è stato per lui un piacere e un onore scrivere qualcosa che possa rimanere come ricordo musicale per la comunità. Ha cercato un motivo semplice con parole facili da ricordare in modo che tutti la possano canticchiare.