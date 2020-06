Cervia Città Giardino sboccia anche in Polonia

Ogni anno nel mese di maggio Jelenia Góra era presente a Cervia per realizzare il proprio giardino in viale Roma di fronte alla scuola Pascoli, con allestimenti floreali e artistici di incredibile qualità. Quest'anno purtroppo l'appuntamento è saltato, ma la città polacca, gemellata con Cervia dal 1976, ha voluto ricordare la Città Giardino proprio a Jelenia Góra.

Il sindaco Jerzy Łużniak ha affidato l’incarico alla professoressa Anna Rychlewska del Liceo Agrario di Jelenia Góra per realizzare una rotonda fiorita insieme ai suoi studenti, dedicandola alla manifestazione Cervia Città Giardino 2020, inserendo tre bici dipinte coi colori nazionali a sancire la nostra vicinanza per tutta l'estate, in attesa di poterci spostare tra nazioni, per poterci nuovamente incontrare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco Massimo Medri e la delegata al Verde Patrizia Petrucci hanno dichiarato: "La nostra città gemella ci ha fatto un regalo straordinario. Lo spirito di Città Giardino quest’anno vive anche al di fuori dei nostri confini. Nel giardino realizzato a Jelenia Góra in onore della nostra manifestazione, trionfano i valori della solidarietà e della fratellanza fra i popoli. Ringraziamo il Sindaco Łużniak e il Liceo Agrario di Jelenia Góra che portano Cervia nel loro cuore, così come noi sentiamo nei loro confronti un legame di profonda amicizia e gratitudine".