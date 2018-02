"Cervia città sicura": ecco le telecamere che leggeranno le targhe delle auto

Il cartello reciterà "Cervia città sicura". Si sono conclusi i lavori strutturali per l'installazione delle telecamere di lettura targhe e controlli, un ulteriore elemento per la sicurezza e la legalità della località balneare. Il comune di Cervia infatti, nell’ambito del progetto generale di videosorveglianza del territorio attivato dal 2011 e realizzato mediante il contributi di vario genere, ha previsto l’implementazione di telecamere di tipo "Dome", fisse e per lettura di targhe, in diversi punti del territorio.

Le telecamere del sistema di videosorveglianza esistente si trovano nelle aree centrali di Cervia e di Milano Marittima e sono collegate con la centrale operativa della Polizia Municipale. E’ previsto l’incremento progressivo delle aree coperte da videosorveglianza nel centro storico di Cervia, Milano Marittima, zone artigianali e stazione ferroviaria, spazi dove è presente un elevato flusso di persone e numerose attività artigianali, commerciali e di ristorazione. "Il progetto generale, esaminato dalla Prefettura di Ravenna, al fine dell’approvazione, è stato oggetto di successive valutazioni, ricomprendenti l’esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica - informa l'amministrazione comunale -. Si è deciso di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dello strumento di contrasto alla lotta alla criminalità, per dare un segnale di forte rassicurazione ai cittadini, prevedendo di monitorare tutti gli accessi alla città di Cervia, con l’utilizzo di telecamere di lettura targhe.

Nel 2016 sono state installate due telecamere per lettura targhe presso via Pineta Formica, allo scopo di affiancare il sistema di videosorveglianza attivo presso l’area artigianale “Malva Sud”. La Giunta Municipale, concordando con le valutazioni del Comitato, si è espressa decidendo di utilizzare alcune risorse per acquistare nell’anno 2017 le tecnologie necessarie a monitorare le strade di accesso al comune di Cervia. Nello specifico sono state acquistate 20 telecamere di tipo fisso per lettura targhe modello Tattile Vega III, oltre ad alcune telecamere di tipo fisso e dome da posizionare in affiancamento. La giunta ha poi approvato il Progetto Esecutivo di “Sistema di videosorveglianza sugli accessi alla città dalla Statale 16 Adriatica – 2° stralcio”, ricomprendente tutte le attività necessarie alle installazioni ed attivazioni delle telecamere controllo accessi alla città. Per ora rimane in sospeso l’ingresso dalla SP 294, dove è in fase di realizzazione la rotonda.

Le telecamere compariranno in via Pinarella (ingresso da Comune di Cesenatico, incrocio con viale Sicilia), nel sottopasso via Dei Cosmonauti a Tagliata (ingresso da SS16 Adriatica), nel sottopasso via Scavi Archeologici (ingresso da SP71bis e SS16 Adriatica), in via Ficocle (ingresso da SS16 Adriatica), in via Casello del Diavolo (ingresso da SS16 Adriatica)

6) via Bova (ingresso da SS16 Adriatica), in via G. Di Vittorio (ingresso da SS16 Adriatica), lungo viale Matteotti (ingresso da Comune di Ravenna vicino a Lido di Savio) e in via Ascione (presso parcheggio spettacoli viaggianti, ingresso da SP80 Nullo Baldini). "Con questo intervento, appena le telecamere saranno collegate, si potrà dare alle forze dell’ordine un ulteriore strumento di efficacia nelle indagini di polizia giudiziaria ed alla comunità un ulteriore segnale di rassicurazione sui temi della sicurezza", conclude l'amministrazione comunale.