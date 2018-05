Cervia conquista la 23esima Bandiera Blu: "Marchio di qualità eccellente"

Lunedì mattina anche Cervia, così come i nove lidi ravennati, ha conseguito la Bandiera Blu 2018. Il premio istituito nel 1987 è alla sua 32esima edizione ed è stato consegnato a Roma. Quella di quest’anno è la ventitreesima Bandiera Blu per la città del sale, che conquista il prestigioso riconoscimento per il diciannovesimo anno consecutivo (dal 1999). Le altre tre bandiere blu sono arrivate a Cervia nel 1991, nel 1996 e nel 1997.

L’assegnazione della Bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale. Quest'anno sono 175 i comuni italiani per complessive 368 spiagge, mentre in Emilia Romagna sono stati premiati 7 comuni, uno in più rispetto lo scorso anno. La Bandiera Blu 2018 ancora una volta premia la città di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, località ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio, per l’impegno nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche. Infatti tra i criteri di giudizio per l’assegnazione della Bandiera Blu sono prioritari la qualità delle acque di balneazione, l’informazione e l’educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Tra gli indicatori figurano impianti di depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; la cura dell'arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.

"La Bandiera Blu è un marchio di qualità eccellente di cui la città intera deve essere fiera - commenta il sindaco Luca Coffari - ed è ancora una volta la conferma del risultato di uno sforzo comune e di un percorso realizzato congiuntamente tra pubblico e privato. Anche quest'anno siamo stati premiati per l’impegno nella salvaguardia del nostro territorio e per la qualità dei servizi delle nostre strutture turistiche e ricettive".