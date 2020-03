Cervia, dal Parco Delta del Po 10mila euro per la manutenzione della pineta

Il Comune di Cervia ha predisposto un piano di manutenzione della vegetazione presente lungo i sentieri pinetali, che sarà possibile effettuare anche grazie all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po che ha concesso un finanziamento di 10mila euro. Le attività verranno eseguite nel periodo primaverile-estivo. Il progetto consentirà innanzitutto di dare continuità agli interventi di manutenzione sugli alberi e sugli arbusti posti lungo i sentieri non interessati dalla tromba d'aria dello scorso luglio, nella zona dello Stadio-Terme, nella fascia posta lungo le traverse dell'abitato di Milano Marittima, nelle pinete adiacenti la Strada Statale 16.



Inoltre verrà eseguito il taglio della vegetazione erbacea infestante posta lungo i sentieri e le fasce frangifuoco per prevenire incendi boschivi nel periodo estivo. Il materiale di risulta prodotto nel corso degli interventi sarà riutilizzato ove possibile in pineta al fine di preservare la biomassa del complesso forestale. I lavori verranno eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato l’Accordo quadro sulla gestione del verde pubblico.

