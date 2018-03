Cervia e La Baule siglano il "Patto di Amicizia"

Cervia continua a consolidare legami di amicizia e di fratellanza con la firma di un “Patto di Amicizia” con la Città di La Baule, famosa località turistica che si affaccia sull’Atlantico, situata nella regione francese dei Pays de la Loire, a sua volta gemellata con la regione Emilia-Romagna. Il sindaco Luca Coffari infatti nei giorni scorsi è stato in visita a La Baule, invitato dal sindaco Ives Métereau. I due primi cittadini hanno sottoscritto un patto che contribuirà ad aprire nuove prospettive a costruire ponti e profonde relazione umane, oggi più che mai indispensabili, e che è stato inserito nell’ambito del progetto “Cervia Città Amica”.

"Ringrazio Ives Métereau sindaco di La Baule e la scuola Collège Grand Air per la calorosa accoglienza e ospitalità - afferma il primo cittadino -. La Baule è una città bellissima, per noi è una gioia e un onore portare avanti progetti comuni, che coinvolgeranno non solo le istituzioni, ma tutto il tessuto sociale di un’intera comunità, dall’istruzione, alla cultura, allo sport e al turismo. Siamo orgogliosi che questo percorso sia iniziato grazie agli scambi fra le scuole di entrambe le città e insieme vogliamo portare avanti questo progetto per un’ “Europa dei popoli”, guardando al futuro con uno sguardo positivo".

Coffari ha visitato il Collège Grand Air all’interno della “Citè Scolaire”, dove alcuni anni fa, grazie al Prof Olivier Le Corre si è avviato il percorso di scambio culturale e linguistico, che ha poi portato alla firma del Patto di Amicizia tra l’Istituto Comprensivo Cervia 2 rappresentato dalla Dirigente Scolastica Mariapia Metallo e il Collège Grand Air di La Baule (Francia) rappresentato dalla Dirigente Scolastica Annick Verdon. Il progetto di scambio scolastico-culturale “Cervia-La Baule” ha l'obiettivo di potenziare l'apprendimento della lingua francese tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Inoltre è stato siglato un Protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e l'Académie de Nantes. I due territori hanno molti punti in comune, in particolare l’ambiente naturale, le pinete, la spiaggia, le saline ed il porto turistico ed entrambe sono prestigiose località balneari.