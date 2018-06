Cervia, ecco la guida di tutti i servizi educativi dai zero ai tre anni

I nidi d’infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione. Le principali finalità socio-educative sono la formazione e socializzazione dei bambini, con particolare attenzione per lo sviluppo delle loro potenzialità (cognitive, affettive, relazionali e sociali), la cura dei bambini per il loro benessere psico-fisico, il sostegno alle famiglie, nel rispetto di tutte le “diversità”. Nel territorio sono presenti diverse opportunità educative per i bambini dai 3 ai 36 mesi, con orari e modalità organizzative diversificate per accogliere i diversi bisogni delle tante famiglie che si rivolgono ai nostri servizi.



L'assessore alla scuola Gianni Grandu: "La Città di Cervia ha investito molto sull’infanzia e sull’educazione in questi anni leggendo e accogliendo i cambiamenti sociali e culturali per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie. La rete dei servizi educativi 0-3 anni comprende diverse strutture che si differenziano tra loro sia per gli aspetti organizzativi che per quelli gestionali. Offrono una pluralità di occasioni educative alle famiglie ed i loro bambini per incontrarsi confrontarsi con personale specializzato e competente. L’Amministrazione comunale coordina, regola amministra l’intera rete dei servizi garantendo in questo modo il benessere di tutti coloro che ne usufruiscono".