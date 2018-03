Cervia entra tra le 10 destinazioni 'top' preferite dai turisti

Tripadvisor ha pubblicato la sua nuova classifica in occasione dei Travelers’ Choice Destinations Awards 2018, che riconoscono i luoghi preferiti dai viaggiatori in tutto il mondo. La classifica è stata stilata in base alla qualità delle recensioni e dei punteggi raccolti dagli hotel, dalle attrazioni e dai ristoranti di ogni singola città negli ultimi 12 mesi.

Fra le prime dieci località in Italia è presente anche Cervia, 'new entry' al nono posto. Le altre destinazioni sono, nell'ordine, Roma, Firenze, Venezia, Sorrento, Rimini, Milano, Isola di Ischia, Napoli e Positano. "E’ una bella notizia per Cervia che arriva alla vigilia della Pasqua, primo appuntamento della stagione 2018 - commenta soddisfatto il sindaco Luca Coffari - In questi anni la nostra località è cresciuta: stiamo lavorando per riqualificare le cartoline della città e il riconoscimento premia le scelte di tentare di coniugare le varie esigenze turistiche, alla salvaguardia, al rispetto e alla cura dell’ambiente. Oltre a un ambiente straordinario, l’offerta e la qualità dei servizi e delle strutture nelle diverse declinazioni è all’avanguardia. L’impegno è nel “mettere a sistema” tutte le nostre peculiarità, dall’ambiente, alla storia, all’arte, alla cultura, al divertimento, agli eventi dedicati a ogni fascia d’età, ai servizi, per proporci in tutta la nostra identità. Siamo ripartiti dalle nostre radici e anche dalla ricchezza dei nostri beni immateriali come le esperienze e i percorsi storici, per costruire il nostro futuro. Dobbiamo muoverci compatti, tutti in una direzione comune e lavorare insieme con lungimiranza e innovazione. Questa è la scelta vincente".

La classifica dei Travelers’ Choice Destination, gli Oscar dei viaggi della community di Tripadvisor, è stata stilata utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e sulla qualità delle recensioni e dei punteggi raccolti dagli hotel, dalle attrazioni e dai ristoranti di ogni singola città negli ultimi 12 mesi, incrociando poi l’interesse dei turisti verso le prenotazioni su TripAdvisor in queste destinazioni. Dai dati di comparazione prezzi di Tripadvisor emerge che sei destinazioni su 10 nella classifica italiana offrono tariffe degli hotel più convenienti nei mesi di aprile e maggio. In particolare per soggiorni nel mese di aprile i viaggiatori possono risparmiare in media, ad esempio, il 26% a Rimini (97 euro rispetto ai 131 di media annuale). Le destinazioni che permettono di risparmiare a maggio sono invece Milano (-11%), Isola d’Ischia (-34%) e Cervia (-27%).