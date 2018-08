Cervia famosa nel mondo per la pianta nata dai semi sopravvissuti alla bomba nucleare

Cervia è l'unica città italiana a essere presente nella brochure realizzata da “Mayors for Peace” quale città della rete internazionale come “esempi di iniziative dedicate alla pace grazie alla piantumazione di ginkgo biloba nel mondo”. La brochure in lingua inglese e giapponese è dedicata ai ginkgo biloba e alle piante di seconda generazione, nate dai semi degli alberi sopravvissuti a Hiroshima e a Nagasaki al lancio della bomba atomica nell’agosto del 1945.

Nella brochure c’è la foto di quando è stato piantato il piccolo ginkgo nel 2015 nel Parco Rondano Dondini a Montaletto dagli alunni della Scuola Primaria M. Buonarroti insieme al sindaco Luca Coffari e al Delegato al Verde Pubblico Riccardo Todoli. Gli alunni hanno battezzato la pianta “Pacifico” che ora misura 120 centimetri, donata dal sindaco di Aalen Thilo Rentschler, prendendola come simbolo di Pace per la scuola. Nell’agosto 2006, Cervia è diventata "Comune Operatore di Pace”, aderendo alla campagna internazionale "Mayors for Peace" Sindaci per la Pace.

"Cervia è inserita in questa importante pubblicazione e siamo orgogliosi di farne parte perché è la testimonianza del riconoscimento del nostro impegno che da sempre dedichiamo ai temi della pace - commentano il sindaco Coffari e la delegata alla pace Bianca Maria Manzi - La pianta “Pacifico” nel parco di Montaletto ha un immenso e profondo valore, è un simbolo di pace ed è dedicata al ricordo del tragico anniversario del lancio della bomba atomica. Averla piantata proprio nel parco di una scuola e averne cura significa in particolare far germogliare nei bambini il sorriso della pace e la speranza per la fratellanza dei popoli".