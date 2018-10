Cervia festeggia con una rievocazione storica il 74esimo anniversario della Liberazione

"La mattina del 22 ottobre 1944 alle ore 6, in una giornata piovosa, le avanguardie canadesi entrano a Cervia assieme ai partigiani. Viene dato l’annuncio alla popolazione, suonando a stormo la campana del comune, ed è un riversarsi di gente in piazza Garibaldi per accogliere i liberatori".

Domenica 21 ottobre è stata una giornata memorabile in ricordo della liberazione di Cervia. In Piazza Garibaldi, a cura della Gotica Romagna, si è svolta una rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca. L'ingresso a Cervia ha visto protagonisti rari veicoli dell'epoca incluso cingolati, corazzati, ambulanze, jeep, moto e una suggestiva ricostruzione degli accadimenti storici grazie ai quaranta figuranti con vestiti d’epoca. Ad accogliere la sfilata il Corpo bandistico “Città di Cervia” che poi ha accompagnato il tradizionale Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico. Al termine si è svolta la cerimonia di consegna, da parte del sindaco Luca Coffari, alla famiglia Valmori di Savio di Cervia del ritrovato piastrino di riconoscimento dell’artigliere Valmori Domenico, disperso sul fronte russo nel 1943. Il piastrino, donato dalla Unione italiana reduci di Russia è stato fatto pervenire al Sindaco di Cervia tramite Antonio Respighi, socio del Gruppo Alpini di Abbiategrasso, Sezione di Milano. Lunedì 22 ottobre è in peposizione delle corone sugli altri cippi del territorio cervese.