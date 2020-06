Cervia festeggia il 74esimo anniversario della Festa della Repubblica sul tema del primo articolo della Costituzione "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". Il 2 giugno alle 10,30 vi sarà la deposizione della corona d’alloro sulla lapide di Giuseppe Mazzini in Piazza Garibaldi, a cura dell’Associazione Mazziniana Italiana. La cerimonia avverrà in forma ristretta per evitare assembramenti nel rispetto delle norme sul coronavirus. Saranno presenti Isabella Ciotti Presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana, il Sindaco Massimo Medri e il Vicesindaco Gabriele Armuzzi.

Alle 16,30 nella Sala Rubicone verrà aperta la mostra fotografica "L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” ispirata al primo articolo della Costituzione. L’esposizione ha come tema “Le nostre radici nel sale" e sarà dedicata al duro lavoro dei salinari, che per secoli sono stati il pilastro dell’ economia della nostra città. La mostra, a cura del Gruppo Fotografico Cervese, rimarrà aperta fino al 15 giugno tutti i giorni dalle ore 16,30 alle ore 19.00. Le visite alla mostra avverranno nel rispetto delle norme sul coronavirus.