I manifestanti di 'Fridays for future' consegnano al sindaco la dichiarazione d'emergenza climatica

Anche a Cervia, come a Ravenna, venerdì mattina si è svolta la manifestazione mondiale per il clima. Al termine l’associazione "Fridays For Future Cervia" ha consegnato al sindaco Luca Coffari la "Dichiarazione di Emergenza Climatica". Si tratta di due documenti che contengono la richiesta che il Comune di Cervia dichiari lo stato di emergenza climatica, alla stessa stregua di vari paesi del mondo, oltre alle firme finora raccolte per la petizione nei confronti del Comune di Cervia intitolata "Voglio Cervia Impatto Zero!". La consegna si è svolta in Piazza Garibaldi e le persone si sono disposte in tondo sulla piazza. E’ stata letta ad alta voce la richiesta di Dichiarazione di Emergenza Climatica che poi è stata consegnata al sindaco insieme alle firme. La manifestazione si è chiusa con alcune letture.