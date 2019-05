Gattini abbandonati fuori dal canile: "Il responsabile confessi o verrà denunciato"

Dopo il cane legato al palo, martedì davanti al canile di Cervia una nuova "sorpresa". Un trasportino pieno di scotch con all'interno due gatti maschi adulti e per terra, gettato come immondizia, ed un piccolino ancora da allattare. "La fortuna vuole che al momento abbiamo una gatta che lo ha accolto - spiegano dal Canile di Cervia -. Un aiuto, se si puo, non viene negato a nessuno e quindi un gesto tanto orribile, rimane inspiegabile". Sulla pagina Facebook del Canile sono state pubblicate alcune foto "nella speranza che qualcuno riconosca questi gatti o abbia dei sospetti che ci possano far risalire all autore di questo gesto. Probabilmente ci sara da qualche parte anche mamma gatta con altri gattini. Verranno visionate telecamere e pare ci sia un testimone".

L'auspicio è che l'autore del gesto confessi spontaneamente, altrimenti scatterà la denuncia. Allo stesso tempo è stato chiesto anche un aiuto "per stalli o adozioni, perche al momento questi 2 bei mocioni sono in clinica per accertamenti. Ma in seguito si pone il problema di dove metterli. Non abbiamo spazi disponibili e non possiamo metterli in strada". E' possibile contattare Daria Morsiani al 3388354361. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Luca Coffari: "Chi ha compiuto questi gesti si deve vergognare. Grazie ai nostri volontari del Canile dCervia che anche in questo caso sono intervenuti per aiutare i nostri amici a 4 zampe. Se uno ha dei seri problemi e non può più tenere degli animali esistono metodi civili".