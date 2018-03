Cervia, il Comune fa chiarezza sul verde pubblico: "Risorse per 650mila euro"

L'amministrazione comunale di Cervia fa chiarezza sui fondi per il verde pubblico stanziati per il 2018. La cifra, 650mila euro, "riguarda non certo gli abbattimenti delle piante, ma piantagioni, potatura, cura e pulizia dei parchi e del verde presente nel territorio, investimenti per Cervia Città Giardino, arredi e sistemazioni dei parchi gioco per bambini. Pertanto fare una operazione di divisione fra questa cifra di 650mila euro, che peraltro non corrisponde al costo degli abbattimenti e un ipotetico costo di abbattimento per ogni unità di pianta far risultare 1.000 piante, è non solo fuorviante e inesatto sotto l’aspetto matematico, ma crea allarmismi ingiustificati, in quanto non corrisponde alla verità".

"Nell'ottica della preservazione della vocazione verde ed ambientale della città l’amministrazione peraltro nel 2016 ha effettuato un’indagine approfondita e ha predisposto un Piano di riorganizzazione delle alberature stradali cittadine prevedendo il mantenimento dei viali di maggior pregio e di buon valore ornamentale e paesaggistico - viene aggiunto -. La riqualificazione con eventuale ripiantagione dei viali di medio valore; l'abbattimento completo delle alberature senescenti e deperienti con scarse prospettive future nei viali di minor valore o a rischio caduta o malate nell'ottica di riqualificare intere zone urbane".

"Ogni anno ovviamente sono necessari alcuni abbattimenti per i quali l'amministrazione stanzia circa 30mila euro - viene chiarito -. L’abbattimento di tali piante è dovuto non solo perché sono malate, ma anche perché pericolose in quanto sono fuori sagoma, creano danni a edifici e sottoservizi (gas o acqua), possono essere pericolose per la viabilità delle strade, sono di impedimento all’uso dei marciapiedi da parte dei disabili o carrozzine. Peraltro l’amministrazione ha inoltrato il piano di abbattimenti 2018 ai nuovi consigli di zona interessati proprio per chiedere anche la loro opinione sugli interventi puntuali normalmente nell'ordine della decina per sito o via. Infine ricordiamo che in questi 3 anni l’amministrazione sia nelle aree pinetali che negli spazi verdi pubblici ha piantato ben 8.000 alberi".