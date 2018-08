Cervia, il sindaco Luca Coffari ha incontrato i campioni nazionali di Tango argentino

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato la cervese Vittoria Zoffoli e il suo compagno di ballo Luca Calvarese, campioni nazionali di Tango argentino. Gli atleti sono campioni regionali del Lazio ai "Campionati metropolitani di Tango argentino" in entrambe le discipline tango de pista e tango vals che si sono tenuti a Roma lo scorso aprile.

Inoltre i ballerini nel maggio scorso a Palermo si sono aggiudicati il podio nel "Campionato metropolitano italiano", sempre in entrambe le categorie tango de pista e tango vals. I campioni nazionali hanno sfidato ballerini provenienti da tutte le regioni italiane.

"La passione comune per il tango argentino, ci ha permesso di farci incontrare e conoscere durante un festival a Ravenna - hanno dichiarato Zoffoli e Calvarese -. Da quel momento abbiamo avuto la possibilità di esibirci in diversi locali e studiare con i migliori maestri Italiani e argentini. Cervia è sul podio per la danza anche nel tango argentino. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento da parte del Sindaco e lo ringraziamo".