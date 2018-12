Cervia, in arrivo 30 nuove colonnine di ricarica per auto elettriche

La giunta comunale di Cervia ha approvato il progetto definitivo per l'installazione delle prime 10 - per un totale di 30 - colonnine di ricarica dei veicoli elettrici previste nel protocollo sottoscritto dal Comune con Enel x mobility srl.

"La sostenibilità ambientale occorre praticarla concretamente, non solo proclamarla - commentano il sindaco Luca Coffari e l'assessore alla mobilità Natalino Giambi - Vogliamo favorire le condizioni concrete di sviluppo della mobilità sostenibile, ad esempio creando sul territorio di Cervia i servizi necessari alle auto elettriche. Dopo l'installazione con finanziamento regionale di 4 colonnine di ricarica veicoli elettrici (2 nel parcheggio di Piazza 25 Aprile a Cervia, 2 nel parcheggio di Piazzale Mantova a Milano Marittima), a giugno abbiamo sottoscritto il Protocollo, della durata complessiva di 8 anni, con Enel x mobilità srl che ne prevede altre 30".

Il Comune concede gratuitamente gli spazi pubblici per l'istallazione. Gli oneri dell'investimento sono totalmente a carico del gruppo Enel: fornitura, posa, allacciamento alla rete elettrica, realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale e successiva gestione e manutenzione delle colonnine di ricarica. Si tratta di un sistema di infrastrutture intelligenti, gestito con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota.

L’Amministrazione Comunale, previa verifica del gruppo Enel della fattibilità tecnico-economica, ha individuato come idonei all’installazione, sia a livello di fruibilità che a livello di potenza elettrica disponibile, nove siti. I lavori inizieranno già dalla prossima settimana e 10 nuove colonnine di ricarica saranno operative nei prossimi mesi. Le nuove colonnine saranno posizionate su Lungomare D'Annunzio, Lungomare Deledda, via Montale, piazzale Torino, piazzale Val D'Isere, via Caduti per la Libertà (due), via Levico, viale Matteotti, voa Ravenna.