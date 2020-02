Cervia, incentivi a chi va al lavoro in bici nel "Piano delle azioni positive" del Comune

L’amministrazione comunale di Cervia da tempo sta attuando azioni positive per eliminare ogni discriminazione e per consentire alle lavoratrici e lavoratori di conciliare il lavoro con gli impegni familiari. Il “Piano delle azioni positive” del Comune di Cervia si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale e dal Comitato Unico di Garanzia per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità e alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

"La strategia delle “azioni positive” - viene illustrato - ha l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano a causa delle caratteristiche familiari, etniche, di genere, di età, di abilità, ideologiche, culturali, fisiche e rispetto ai diritti universali di cittadinanza, favorendo politiche di conciliazione. Tutela ogni persona nella propria libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni di dileggio, discriminazione, violenza verbale, psicologica e fisica".

"Inoltre punta alla valorizzazione e soddisfazione del personale dell’amministrazione dal punto di vista professionale con occasioni di maggiore coinvolgimento e socializzazione dei dipendenti, per creare le migliori condizioni possibili di benessere organizzativo - viene rimarcato -. Un ambiente professionale attento anche alla dimensione privata e alle relazioni familiari produce maggiore responsabilità e produttività e offre la possibilità di svolgere il proprio lavoro in un contesto organizzativo sicuro, coinvolgente e attento a prevenire situazioni di malessere e disagio".

“Piano delle azioni positive 2020-2022”

Tra le principali iniziative adottate, informa l'amministrazione comunale, "l'armonizzazione dei tempi di vita personale, familiare e lavorativa, con flessibilità dell'orario di lavoro e permessi personali, ispirandosi a criteri di equità e imparzialità, cercando di contemperare le esigenze della persona con le necessità di funzionalità dell'amministrazione". "Non vi sono discriminazioni fra uomini e donne In materia di valutazione e nei regolamenti adottati relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi, garantendo pari opportunità di valorizzazione della professionalità e delle capacità individuali", viene aggiunto.

Alle azioni si aggiungono la "formazione ai dipendenti che lavorano al front office in modo da affrontare sia i temi dell'accoglienza che la gestione di contenuti: comportamenti da tenere allo sportello, ascolto dei cittadini, gestione dei conflitti, sensibilizzazione su tematiche di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni; lavoro Agile o Smart Working; e formazione in materia di sicurezza e maggiore attenzione alle attrezzature di lavoro". Capitolo mobilità sostenibile e attenzione all’ambiente: è stato adottato "un progetto rivolto a tutti i dipendenti che vanno al lavoro usando la bicicletta potendo ricevere in cambio, in base ai chilometri percorsi, un incentivo economico o un bonus minutaggio da recuperare".