"Cervia per l'infanzia", un canale social con video per bambini e famiglie

Nasce "Cervia per l'infanzia" il canale youtube attivato dal Servizio politiche educative di Cervia per le famiglie con bambini e bambine tra 0 e 6 anni.

"Sono video pensati e rivolti ai bambini ma anche alle mamme e ai papà - spiega l'assessore Michela Brunelli -. Le insegnanti dei nidi e di scuole dell'infanzia realizzeranno dei video con letture, tutorial per attività guidate con semplici materiali, filastrocche e canzoni. L'obiettivo è quello di mantenere viva la relazione tra insegnanti e bambini, ricordando a loro il mondo della scuola attraverso attività conosciute. I video saranno montati dal gruppo di Immaginante. Altre importante attività saranno invece proposte da esperti-consulenti che hanno voluto collaborare a questo progetto, offrendo la loro esperienza in una formula, quella del video-tutorial, nuova anche per loro. Un ringraziamento va quindi a tutti coloro che collaboreranno con noi per mantenere vive le relazioni tra famiglie, bambini ed insegnanti in questo tempo difficile, in cui non è tempo di andare, perché vicini non possiamo stare, ma possiamo comunque giocare"