Cervia, l'annuale mostra "Ti racconto una cosa" dedicata al freddo e alla neve

L’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia sta organizzando l’annuale mostra partecipativa "Ti racconto una cosa…" che nella sua nona edizione avrà come filo conduttore il freddo e la neve. Come per le edizioni precedenti dell’iniziativa, tutti sono invitati a partecipare in maniera attiva, per raccogliere emozioni e ricordi dell’intera comunità.

Come partecipare

L’invito dell’Ecomuseo è quello di dare in prestito alla mostra un oggetto che ricordi il freddo, la neve e l’inverno (una sciarpa particolare, il plaid preferito, la tazza della cioccolata calda o il libro indimenticabile che ha accompagnato i lunghi pomeriggi invernali). L’oggetto dovrà essere accompagnato da un racconto o un pensiero di qualche riga che spieghi il legame con l’oggetto, il tema della mostra e il territorio. Della mostra verrà prodotto un catalogo che sarà donato a tutti i partecipanti.



Gli oggetti possono essere consegnati all’Ufficio Iat, alla Torre San Michele, fino a domenica 10 novembre; saranno poi riconsegnati al termine della mostra.

L’Ufficio Iat di Cervia è aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 16, domenica e festivi dalle 11 alle 17. Per maggiori info: 0544/974400 (IAT Cervia), ecomuseocervia@comunecervia.it. Come ogni anno la mostra sarà allestita nella suggestiva cornice dei Magazzini del Sale in occasione delle festività natalizie, con inaugurazione sabato 7 dicembre, alle 18, dopo l’accensione del grande albero di Natale di piazza Garibaldi.