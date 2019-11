Cervia, la Polizia Locale porta a scuola il sistema "Alcovista" per spiegare alcol e droghe

L’impegno della Polizia Locale di Cervia sul fronte della prevenzione, continua fra i banchi dell’Ipeseoa Istituto Alberghiero “Tonino Guerra”, con un importante progetto di sicurezza stradale e legalità, ideato e dedicato alle classi quarte. L’attenzione è rivolta proprio a questa fascia di ragazzi, che si sta avvicinando alla maggiore età e al conseguimento della patente di guida. Gli argomenti trattati dagli agenti in classe sono estremamente attuali: la sicurezza stradale, in particolare il texting e la velocità, e l’uso di alcol e droghe.

Le tematiche affrontante e l’approccio utilizzato, hanno suscitato fin da subito nei ragazzi un vivo interesse che si è tradotto in una partecipazione e un livello di attenzione sempre molto alti, tanto da lasciare stupiti gli stessi insegnanti. Il texting, ovvero l’uso dello smartphone alla guida, che porta alla distrazione, è oggi la causa principale di incidente stradale, insieme alla velocità, che ne è molto spesso concausa. Una buona parte dell’incontro con i ragazzi è stato poi dedicato ad alcol e droghe, alla loro diffusione, ai loro effetti psico-fisici e sulla guida di un veicolo.

I ragazzi hanno anche potuto provare realmente gli effetti dell’alcol. Infatti gli Agenti hanno portato in classe il sistema Alcovista: sembrano semplici occhiali da sci, ma in realtà sono un sofisticato simulatore che riproduce lo stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di alcol. I ragazzi sono rimasti increduli quando si sono resi conto della enorme difficoltà a eseguire anche le più semplici azioni quotidiane, dopo aver bevuto alcolici.

"Abbiamo scelto di offrire questo tipo di intervento nelle classi quarte non a caso - spiega il comandante della Polizia Locale di Cervia Sergio Rusticali - ma proprio perché i ragazzi di questa età fra pochissimo saranno i nuovi utenti della strada ed è importante che capiscano rischi e conseguenze delle loro azioni. Metodologia e approccio con i ragazzi, sono stati studiati dai nostri Agenti in modo da catturare l’attenzione e l’interesse dei ragazzi per ottenere la massima efficacia. E gli ottimi risultati si vedono. Il nostro Gruppo di Educazione Stradale e alla Legalità lavora tutto l’anno per questo".