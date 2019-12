Cervia, modifiche alla viabilità in via Isonzo e via Pinarella

Nella mattinata di venerdì 6 dicembre verranno apportate modifiche permanenti alla viabilità in via Isonzo e via Pinarella che diventeranno operative già dal primo pomeriggio.

Nello specifico in via Isonzo istituzione di circolazione a SENSO UNICO nel tratto compreso tra via Piave a via Guerirni (direzione mare, da Ovest verso Est) e divieto di sosta sul lato nord sulle Vie Guerrini, Monte Nero e Monte Grappa; in via Pinarella nel tratto attualmente non completamente transitabile, compreso tra il viale Tritone a sud e le vie Fienilone/Emilia, verrà istituito il SENSO UNICO, con circolazione da via Fienilone/Emilia verso viale Tritone, con uso consentito ai residenti ed autorizzati.

Le modifiche saranno segnalate dai prescritti segnali stradali scelti ed installati in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione e traffico.