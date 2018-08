Cervia, museo del sale: bando per partecipare al programma di eventi

Mostre, laboratori e viste guidate non convenzionali possono essere proposte al museo del sale per rientrare nel programma degli eventi del museo per il periodo 2018/19. Musa, il museo del sale di Cervia, oltre ad essere luogo della cultura, centro di documentazione della storia della località e del sale di Cervia, vuole essere area dinamica, luogo di incontro, aggregazione e dialogo. A tale scopo ogni anno propone un calendario di eventi fra cui visite guidate, laboratori, incontri ed esposizioni artistiche.

Per diversificare le proposte e ampliare le possibilità di partecipazione offre l’opportunità di proporre attività da svolgersi all’interno del museo. A tal fine è pubblicato sul sito del comune di Cervia www.comunecervia.it nella sezione Bandi e selezioni varie, un avviso pubblico di partecipazione al calendario degli eventi del museo con relativa modulistica e indicazioni su modalità e criteri di selezione delle proposte (https://bit.ly/2MgKgcR). La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 14 settembre 2018