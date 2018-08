Cervia, operazione antidroga in pineta: il sindaco ringrazia le Fiamme Gialle

Il sindaco di Cervia, Luca Coffari, ringrazia la Guardia di Finanza "per l'importante intervento dei giorni scorsi al quale hanno contribuito con alcune segnalazioni anche cittadini e turisti. Il Comando ha portato a termine con successo una importante operazione antidroga attraverso un mirato dispositivo di prevenzione e controllo nel tratto di pineta compreso tra Pinarella e Tagliata".

"Un’operazione che ha consentito di identificare numerose persone dedite all'uso e allo spaccio di stupefacenti e sequestrare diversi quantitativi di droghe - continua il primo cittadino -. Agli agenti e al corpo della Guardia di Finanza di Ravenna e di Cervia le mie congratulazioni per il brillante risultato e il più sentito ringraziamento per la competenza, costanza e dedizione che hanno portato alla riuscita di una operazione svolta egregiamente in sinergia con Baschi Verdi e unità cinofile. La mia riconoscenza anche ai nostri cittadini e turisti che hanno segnalato la situazione, riponendo fiducia nelle forze dell'ordine".