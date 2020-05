“Cervia per l’infanzia”, nuovi video e tutorial per i bambini

Il canale youtube “Cervia per l’infanzia” che propone attività letture e racconti per i bambini da 0 a 6 anni ha pubblicato i nuovi video “Pineta in concerto” e “Busta del mare” creati dalle artiste Arianna Sedioli e Giulia Guerra di Immaginante.

Aumenta quindi il materiale a disposizione sul canale youtube attivato dal Servizio Politiche Educative poco più di un mese fa, con l'intento di mantenere una relazione fra i giovanissimi della scuola d'infanzia, il mondo della scuola e le insegnanti in un periodo di stanzialità ma soprattutto di interruzione forzata delle attività scolastiche.

Il canale, che sta riscuotendo un notevole successo, propone attività già note ai bambini ma anche nuove proposte attraverso semplici tutorial, filastrocche, canzoni, letture e storie. Il materiale viene realizzato dalle insegnanti della scuola per l'infanzia con il supporto del gruppo Immaginante, ma anche da esperti, consulenti, specialisti del mondo scolastico dell'infanzia che mettono le loro esperienze e competenze al servizio di questa nuova formula di contatto costante con i bambini e le famiglie.

“Credo profondamente in questa iniziativa e sono felice che sia così partecipata e che continui a crescere - dichiara l'assessore alla Scuola del Comune di Cervia Michela Brunelli - Penso sia vitale per la scuola mantenere vivo e continuativo il rapporto con i bambini, con le famiglie ai fini di una crescita continua e di un insegnamento reciproco. L'iniziativa rappresenta un mezzo creativo e costruttivo per lavorare insieme, in famiglia, ed elemento di supporto e crescita, non solo scolastica, per i bambini e per le famiglie che interagiscono in maniera profonda con il mondo scolastico”.

Ai seguenti link i nuovi video:

https://youtu.be/4tcpkIaPgLU

https://youtu.be/pC6FgzptdYM