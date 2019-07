Cervia 'pet friendly': tanti dispenser di sacchetti igienici in giro per la città

Prosegue l’impegno della città di Cervia per rendere il territorio sempre più accogliente nei confronti degli amici a quattro zampe. Dopo gli interventi a favore del canile locale, il miglioramento delle aree di sgambamento e la distribuzione di 10.000 kit utili a facilitare l’ospitalità di cani e gatti nelle strutture ricettive aderenti, arriva un altro importante tassello per il progetto "Cervia Pet Friendly con Inodorina".

Presentato lo scorso maggio dal Comune di Cervia e realizzato in collaborazione con Confesercenti, Fiepet e Pet Village, l’iniziativa può vantare il raggiungimento di un nuovo traguardo. È stata infatti completata l’installazione dei 40 dispenser per l’erogazione di sacchetti igienici sul lungomare e nel centro cittadino di Cervia e Milano Marittima. A rendere più apprezzabile l’iniziativa il fatto che per completare l’attività siano stati coinvolti i ragazzi della cooperativa sociale "Lo Stelo", che si impegna a includere e formare persone con diverse tipologie di svantaggio, garantendo in questo modo occupazione a chi sarebbe altrimenti a rischio di esclusione sociale.

Una partnership che avvalora l’iniziativa del Comune: l’azione a favore degli animali e delle famiglie che ogni anno scelgono di portarli in vacanza si fa ulteriormente apprezzare grazie a questa apertura in chiave solidale. Il progetto Cervia Pet Friendly si conferma ottima occasione per ricordare l’importanza di prendersi cura dei propri animali domestici in ogni stagione dell’anno, disincentivandone attivamente l’abbandono.