Cervia porta il suo "oro bianco" in Germania per promuovere il turismo

La città del sale è stata nuovamente invitata ad Aalen, città gemellata con Cervia dal 2011, per promuovere il proprio territorio in Germania, in collaborazione con Cervia Turismo, con la Società IF Imola Faenza Tourism Company, nell’ambito della Reichstädter Tage. La Reichstädter Tage, la festa più importante della città di Aalen, si svolgerà sabato 14 e domenica 15 settembre, dove Cervia sarà presente con una delegazione istituzionale. Presenti il Sindaco Massimo Medri, l’assessore Bianca Maria Manzi assessore, l’Unità politiche comunitarie e gemellaggi del Comune di Cervia e uno stand promozionale allestito dal Servizio Turismo del Comune di Cervia e da Cervia Turismo.

La delegazione sarà ricevuta ufficialmente all’apertura della festa dal sindaco di Aalen Thilo Rentschler. Nello stand, messo a disposizione da Aalen nel centro della città, saranno disponibili materiali promozionali del territorio, con relativi pacchetti turistici a cura di Cervia Turismo, il Sale di Cervia, sempre molto apprezzato e richiesto in Germania ed i prodotti tipici romagnoli a cura della Società IF Imola Faenza Tourism Company. Tutte le persone che visiteranno lo stand di Cervia, avranno la possibilità di partecipare all’estrazione di un “buono soggiorno” per due persone per una settimana durante le vacanze della prossima Pentecoste.

Oltre ad offrire la possibilità di promuovere il nostro territorio, la città di Aalen ha aderito al progetto “Incontro al cinema: l’Europa in prima visione”, realizzato dallo Spazio Culturale Scambiamenti con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cervia, ospitando una parte della rassegna cervese “CinemaSuono Festival”. L’Artista Luca Maria Baldini riproporrà la propria musica sul film “L’uomo meccanico”, produzione franco-italiana degli anni Venti, che ha riscosso tanto successo a Cervia e non solo. La pellicola sarà trasmessa con accompagnamento della musica del poliedrico Baldini, che suonerà dal vivo per il pubblico presente al Reichstädter Tage, la grande festa delle città gemellate. Un’ulteriore occasione per ribadire i forti legami tra le due città, rinnovando tra gli abitanti un’amicizia che va oltre i confini nazionali.