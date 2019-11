Cervia porta l'esperienza di Città Giardino al meeting internazionale di Pisa

Cervia porterà l’esperienza di Città Giardino a Pisa in occasione del Meeting Internazionale “Pisa Growing Green-Landscape Change in Sustainability” dedicato al verde e all’architettura del paesaggio. Saranno oltre venti i relatori che il 15 novembre da tutta Europa porteranno le loro esperienze al Meeting Internazionale a Pisa organizzato dal comune di Pisa e dalla rivista internazionale 'Topscape Paysage' per la promozione e lo sviluppo dell’architettura del paesaggio, in collaborazione con Euroambiente.

Molti i temi affrontati in questo incontro: la Resilienza Urbana prevista dalla “Strategia Nazionale del Verde Urbano” redatta dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presente al meeting; lo sviluppo della“foresta urbana” come “rete o sistema che include le piante in parchi e giardini, le foreste periurbane, le alberature stradali, ma anche quelle presenti nelle zone abbandonate. Le ‘foreste urbane’ sono la ‘colonna vertebrale’ delle infrastrutture verdi, e rappresentano il collegamento alle aree rurali e urbane migliorando l’impronta ambientale di una città”; l’importanza del verde urbano quale strumento di mitigazione delle sostanze inquinanti, ponendo al centro il benessere dei cittadini.

Diverse le esperienze che saranno analizzate: i grandi parchi delle città di Londra, Valencia, Parigi; dall’Olanda le infrastrutture verde e acqua; Milano la prima città italiana ad avere istituito il Resilient Office dedicato allo sviluppo di azioni e politiche resilienti; Prato con la presentazione del piano del verde; Salisburgo la sua progettualità di giardini e foreste urbane; poi le esperienze di Pesaro, Salsomaggiore, Merano ed infine la ricerca nell’ambito dei servizi ecosistemici del verde urbano del Cnr.

La Delegata al verde Patrizia Petrucci e la Coordinatrice di Cervia Città Giardino Bruna Rondoni porteranno la testimonianza di come l’evento internazionale Cervia Città Giardino, giunto quest’anno alla sua 47esima edizione dedicata a Riccardo Todoli, sia sempre cresciuto nel tempo, così da diventare la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, nonché punto di riferimento a livello internazionale per architetti e tecnici del verde, con oltre 60 partecipanti fra istituzioni, enti, e realtà del verde. Inoltre affronteranno il tema di come il verde a Cervia venga ritenuto non solo un fattore estetico e di bellezza, ma un vero e proprio cardine e elemento strutturale nella politica urbanistica della città.