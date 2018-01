Cervia prende i tedeschi "per la gola" con le sue eccellenze enogastronomiche

Cervia e Bertinoro tornano insieme a Stoccarda in occasione della Cmt, la più importante fiera del turismo e tempo libero in campo mondiale e naturalmente la maggiore della Germania con oltre 105mila metri quadri di area espositiva. La fiera si svolgerà dal 13 al 21 gennaio.

Come oramai di consuetudine il 15 gennaio nel centro stampa della fiera le due località allestiranno un angolo di Romagna, dal mare alla collina. Qui Cervia e Bertinoro, partner ormai ultradecennali delle operazioni promozionali a Stoccarda, presenteranno il territorio della Romagna dal mare alla collina attraverso i prodotti tipici e, naturalmente, i servizi di alta qualità del territorio. L’intento come sempre è quello di proporre, interessare e magari “prendere un po’ per la gola” i tedeschi che in quei giorni visiteranno la fiera offrendo l’opportunità di valutare le offerte variegate che il nostro territorio offre. Nel 50esimo anno di fiera, inoltre, è arrivato un invito speciale per la partecipazione a una trasmissione televisiva organizzata proprio in occasione di questo compleanno. Cervia parteciperà anche nello stand dell'Emilia-Romagna, nello spazio della destinazione turistica Romagna, alla sua prima uscita in Germania.