Cervia, proseguono i lavori per la rotonda delle saline: "Ecco i prossimi obiettivi"

Continuano i lavori per ultimare la rotonda delle saline di Cervia. "Abbiamo lavorato molto per realizzare le grandi opere di mobilità che la città e parte della Romagna aspettavano da tanti anni, grazie anche alla collaborazione della Regione Emilia-Romagna - commenta soddisfatto il sindaco della città del sale Luca Coffari - Prossimi obiettivi allo studio sulla statale Adriatica: uscita diretta per il sottopasso di via Galeno per Milano Marittima e migliorare l'intersezione con via Pineta Formica".