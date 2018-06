Cervia, qualità delle acque. L'analisi: "A giugno sono state eccellenti"

"Le analisi periodiche di ARPAE, pubblicate sul bollettino della balneazione della Regione Emilia Romagna, certificano valori dei parametri delle nostre acque particolarmente buoni su tutta la costa. Questo significa che le nostre acque sono molto pulite. Cinque, lungo la costa cervese, i punti di prelievo delle acque per il monitoraggio, inclusi nel tratto di costa che va dal canale di via Cupa ( ai confini con Lido di Savio ) a Tagliata scelti in corrispondenza di aree definite più a rischio di inquinamento o con maggiore afflusso di bagnanti. I parametri ovvero “i voti” delle nostre acque possono essere scarso, sufficiente, buono ed eccellente"

E' quanto si legge in una nota del Comune di Cervia in merito alla qualità del mare antistante Cervia, Tagliata e Pinarella.

"La nostra costa nel mese di giugno merita la qualifica di “eccellente” per qualità delle acque di balneazione. La qualità delle acque di balneazione è un elemento estremamente importante nello sviluppo sostenibile del turismo. In Emilia-Romagna da quasi un trentennio si effettua un costante monitoraggio delle acque marine che consente di controllare periodicamente la qualità delle acque attraverso indicatori chimici, fisici e microbiologici, parametri fondamentali indicati nella direttiva europea 2006/CE".

I risultati delle analisi sono visibili sul sito di ARPAE: http://www.arpae.it/index.asp?idlivello=243

Gli esami di laboratorio e la descrizione dei profili delle acque di balneazione sono inoltre consultabili sul Portale Acque del Ministero della Salute: http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/