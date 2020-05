Ridotte le tariffe per i parcheggi a pagamento a Cervia: come ottenere il rimborso

Dal 1 giugno partirà a Cervia la sosta a pagamento stagionale che sarebbe dovuta iniziare il 1 aprile, ma poi rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus, e che durerà fino al 30 settembre. L’amministrazione comunale ha deciso la riduzione dei prezzi degli abbonamenti di sosta e il rimborso su abbonamenti annuali e stagionali già venduti per il 2020. Il provvedimento di rimodulare il costo di alcune tipologie di abbonamento, rispetto alle precedenti tariffe, è stato preso per venire incontro agli utenti, in considerazione della limitata possibilità di utilizzo a causa dell’emergenza Coronavirus.

"Abbiamo assunto questo provvedimento per venire incontro ai cittadini e alle attività economiche in questo momento difficile causato dal Coronavirus - spiega l'assessore Enrico Mazzolani - A seconda delle tipologie abbiamo previsto forti riduzioni, dimezzando addirittura alcuni abbonamenti e inoltre rimborseremo l’eccedenza dei costi degli abbonamenti stagionali e annuali. Questa è una delle tante misure che l’amministrazione ha messo in campo per agevolare i cittadini e gli operatori in una situazione economica particolarmente problematica".

Le nuove tariffe

- Ridotto il costo degli abbonamenti stagionali da 192,00 a 140,00 euro;

- Dimezzato il costo degli abbonamenti per gli alberghi zona rossa e verde: alberghi zona rossa annuale da 230,00 a 115,00 euro; alberghi zona rossa stagionale da 200,00 a 100,00 euro; alberghi zona verde annuale da 150,00 a 75,00 euro;

- Dimezzato il costo degli abbonamenti per attività commerciali: attività commerciali zona verde e gialla annuali da 160,00 a 80,00 euro; attività commerciali zona verde e gialla stagionali da 110,00 a 55,00 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- Inoltre verrà effettuato un rimborso di 42,00 euro su ciascun abbonamento stagionale e di 38,00 euro su ciascun abbonamento annuale venduto prima di questa decisione.