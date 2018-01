Cervia, "Scambiamenti" è in cerca di attrici

La scorsa estate si è svolto a Cervia del Cinemasuono Festival, innovativa iniziativa culturale che ha riscosso un buon successo di pubblico e che prevedeva una fase successiva di sviluppo: la creazione di un nuovo prodotto artistico. Proprio per questo è in arrivo a Cervia il regista britannico Guy Wilson, vincitore del primo premio della manifestazione. Wilson, regista emergente formatosi alla London Film School, ha trionfato con il lavoro “To make them Sing” e sarà in città per produrre un nuovo cortometraggio inedito.



Scambiamenti, che grazie a Cervia Turismo sta portando avanti l’iniziativa, coglie l’occasione di mettere in contatto diverse forme di arte e cultura: sarà infatti possibile tentare di partecipare come attrici al progetto, le cui riprese si svolgeranno a Cervia dal 13 al 17 gennaio. Una bella opportunità per dare visibilità al proprio hobby e per vedere la propria immagine finire su una pellicola girata da un regista internazionale. Il requisito per accedere alla selezione è di avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Le ragazze che fossero interessate a cogliere questa possibilità, dovranno scrivere una mail a scambiamenti@comunecervia.it oppure telefonare al 3498503385.