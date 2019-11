Cervia si aggiudica il marchio di qualità dell’ambiente di vita dei 'Comuni Fioriti'

Anche il comune di Cervia è stato tra i protagonisti del Marchio Nazionale di Qualità Comune Fiorito, promosso da Asproflor, Associazione Produttori Florovivaisti, insieme a Confcooperative Piemonte, partner sia del concorso europeo “Entente Florale” che del concorso internazionale “Communities in Bloom – International Challenge”.

Un’iniziativa di carattere internazionale che intende dare un valore aggiunto ai Comuni che si prendono cura in modo responsabile, attento e qualificante delle proprie aree verdi.

Il Presidente Asproflor Renzo Marconi ha consegnato il Premio alla Delegata al Verde Patrizia Petrucci.

"Il Marchio di qualità Comune Fiorito - ha dichiarato Patrizia Petrucci - è un importante elemento dell’immagine del comune e rappresenta uno strumento di promozione turistica per la qualità dell’accoglienza. Inoltre ha un ruolo sociale per il suo carattere di impresa collettiva e anche un ruolo educativo e di sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dell’ambiente di vita quotidiana. Cervia si è sempre distinta per la sua vocazione ambientale e per la partecipazione attiva ed essere tra i protagonisti del Marchio Nazionale di Qualità Comune Fiorito è un onore per la nostra città".

Era presente anche la Famiglia Todoli che, in memoria del compianto Riccardo, ha donato ad Asproflor una targa ricordo per l’impegno profuso nel promuovere la cultura dei fiori in Italia, ed ha donato il Sale di Cervia da parte della Casa del Volontariato al Comune di Monte San Giovanni Campano(FR), come simbolo e buon auspicio per la ripresa dopo il terremoto.

E’ stato inoltre scoperto il nuovo cartello Comune Fiorito, che potrà essere esposto da tutti i Comuni che hanno ottenuto il Marchio.

La Città di Cervia nel 2007 si è aggiudicata il primo gradino del podio nella categoria città con oltre 20 mila abitanti insieme alla “targa 4 fiori”, nel 2008 ha vinto la Medaglia d’Oro al concorso Entente Florale Europe e nel 2015 ha vinto il primo premio nella categoria “Large” e l’argento nel concorso mondiale “Communities in Bloom International Challenge”. Cervia è inoltre presente nella “Guida Comuni Fioriti”, distribuita ogni anno in tutta Italia, che propone un turismo sostenibile, valorizzando il verde, l’ambiente ed i fiori.