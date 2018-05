Cervia "si fa bella" per l'estate con il 'viale giardino' e collegando mare e città

Ultimi ritocchi a Cervia in vista della stagione estiva 2018. Sono in dirittura d'arrivo e in linea con le previsioni le importanti riqualificazioni delle "cartoline della città": il Borgomarina, il nuovo lungomare e il centro di Milano Marittima.

Borgomarina - La passeggiata lungo via Nazario Sauro è praticamente ultimata e percorribile, mancano gli ultimi dettagli e rifiniture: arredi, vele storiche e rifinitura del percorso ciclabile e l'illuminazione. Non si fermano invece, per rispettare le scadenze del finanziamento europeo, i lavori di rifacimento della banchina che per piccole porzioni e numerosi accorgimenti per mitigare i disagi continuerà ancora nell'area meno interessata dal flusso dei pedoni. A settembre partirà l'ultimo stralcio per valorizzare il faro e collegare la passeggiata fino al mare, attraverso la curva del lungomare e poi nel porto turistico.

Centro di Milano Marittima - Quasi terminati i lavori del centro di Milano Marittima. Per il weekend del 2 giugno verrà aperto completamente, come da cronoprogramma, il tratto dalla rotonda primo maggio a viale Romagna. Ultime finiture nel tratto del ponte del canalino, che termineranno la settimana successiva con apertura completa della passeggiata. Sarà un "viale giardino", un salotto che unisce il verde allo shopping. La viabilità rimarrà invariata, ovvero con il doppio senso di marcia in tutto il tratto e la ztl nelle ore serali in estate.

Lungomare di Milano Marittima - Terminato il nuovo lungomare con le opere architettoniche, a breve saranno ultimate le opere a verde. Accesa lunedì la pubblica illumazione, a breve anche l'installazione delle telecamere di sicurezza di tutta l'area e lettura targhe. In arrivo gli ultimi arredi.

Porta Mare - In fase di smontaggio le impalcature per il restauro della Porta Mare. In fase di ultimazione anche l'illuminazione artistica. Continua il minuzioso e complesso restauro sulla facciata lato piazzetta Pisacane.

Piazza della Torre di San Michele - Termineranno la settimana prossima i lavori di completamento della piazza della torre San Michele, con i percorsi in pietra per unire i magazzini (torre ed ex Cral) e la torre, finanziati con i ribassi d'asta dei lavori precedenti.