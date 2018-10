Cervia, "topi" d'auto scatenati: vetri spaccati e razzia dagli abitacoli

Serie di furti nella nottata tra sabato e domenica nei pressi di una discoteca di Pinarella, nella zona di via Tritone. Nel mirino le auto in sosta: i malviventi, spaccando i vetri, hanno fatto razzia degli oggetti che si trovavano a bordo. I casi sono stati segnalati ai Carabinieri di Cervia-Milano Marittima. "Stiamo assistendo dunque anche a Cervia a quella che a Ravenna è ormai una realtà e che il Popolo della Famiglia denuncia giornalmente e cioè all’aumento preoccupantemente della criminalità e questo per una città come Cervia che molto deve al suo turismo, deve far interrogare seriamente i suoi amministratori comunali", afferma Marcello Faustino del PdF.