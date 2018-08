Cervia tra le spiagge promosse nel travel book "Mare" di Trenitalia

Cervia è stata selezionata insieme ad altre 61 spiagge italiane - 30 tra nord e centro Italia, 31 tra sud e isole - inserite nel nuovo "Mare" targato Trenitalia, il secondo travel book lanciato dal trasporto regionale dopo l’uscita di quello dedicato ai Borghi e che precede altre prossime uscite della collana (Siti Unesco, Parchi e itinerari naturalistici, Wellness location, Neve e Giardini).

Il progetto intende far conoscere a tutti i clienti del trasporto regionale di Trenitalia i tanti meravigliosi luoghi che si possono scoprire e godere in treno, valorizzandoli quindi in chiave di mobilità sostenibile e conveniente, in alternativa al viaggio in auto. I travel book raccolgono cenni storici, curiosità, attrazioni, prodotti tipici ed eventi particolari, oltre al dettaglio sulla tratta ferroviaria interessata.