Cervia, un elaborato illustra le eccellenze del patrimonio verde realizzato dai ragazzi

Per un anno da ottobre, fino a ottobre, nel Settore Verde Pubblico del comune sono presenti alcuni ragazzi che stanno svolgendo il servizio civile, partecipando al progetto “Cervia+ verde”, volto a valorizzare il patrimonio naturalistico col fine di educare i giovani alla comprensione e alla salvaguardia dell’ambiente. Uno dei lavori realizzati è un elaborato che illustra le eccellenze del nostro patrimonio verde. Si tratta di 9 schede tematiche, che forniscono informazioni utili a turisti e cittadini, le quali verranno stampate con mezzi interni in oltre 300 copie e rilegate in un elegante raccoglitore.

I due volontari del progetto di Servizio Civile Nazionale hanno realizzato interamente sia il contenuto dei testi che il layout grafico del progetto. L'idea è quella che i ragazzi, con il loro punto informativo, allestito in occasione delle principali manifestazioni ed eventi turistici primaverili-estivi e all'entrata dei siti naturalistici più importanti, distribuiscano il raccoglitore a coloro che compileranno il questionario di conoscenza delle aree verdi e mostreranno interesse alla conoscenza del verde cittadino e alle sue potenzialità di fruizione turistica e culturale.