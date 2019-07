Cervia, il sindaco Medri in visita al Distaccamento dei Vigili del Fuoco

Venerdì pomeriggio il sindaco Massimo Medri, accompagnato dall'assessore Michela Brunelli, si è recato in visita al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cervia, Comando di Ravenna, dove ha incontrato anche il neo comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Ravenna, Ermanno Andriotto. Il primo cittadino ha portato i saluti ed il ringraziamento della città a tutto il personale che opera nella sede cervese, per il lavoro svolto in questi anni ed in particolare in occasione degli ultimi eventi atmosferici che hanno coinvolto il nostro territorio. Ha inoltre ribadito che la scelta di questa amministrazione è quella di puntare sullo sviluppo ed il consolidamento di un grande Parco Urbano che abbracci la nostra città e quindi è fondamentale sostenere ed implementare il prezioso lavoro svolto dal distaccamento, anche con l'acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature.