Cesare Cremonini avvistato a mangiare una piada in centro: e annuncia una "bellissima notizia"

Cesare Cremonini avvistato a Ravenna. Mercoledì pomeriggio il cantante bolognese è stato visto passeggiare per le strade della città. Cremonini ha poi deciso di fermarsi per una sosta alla piadineria "La Tonda" in piazza del Popolo e ha pubblicato una foto su Instagram commentando: "Oggi ho ricevuto una bellissima notizia! Festeggiamo come si deve! #piada", scatenando la curiosità dei fan: in tanti, infatti, si sono chiesti se per caso Cremonini non si riferisse a un'eventuale "dolce attesa" della fidanzata Martina.