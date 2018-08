"Chi guida non beve": simulazioni di guida in stato d'ebbrezza con gli 'occhiali alcolemici'

Una grande festa per la sicurezza stradale quella che si è svolta a Cervia lo scorso fine settimana. Sabato 4 e domenica 5 agosto l’Associazione Familiari e Vittime della Strada basta sangue sulle strade Onlus, in collaborazione con l’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna e in accordo con il Comune di Cervia-Milano Marittima, ha organizzato due giornate dedicate alla sicurezza stradale con protagonista la “SlotCar #chiguidanonbeve”, una pista elettrica professionale a 4 corsie, delle dimensioni di 7x3 metri con auto telecomandate installata nel centro di Cervia. Ai partecipanti è stata data la possibilità di gareggiare una prima volta con gli occhiali alcolemici, particolari visori che simulano lo stato di ebrezza, e una seconda in assenza di essi al fine di dimostrare la reale pericolosità del mettersi alla guida in stato di alterazione alcolica.

All’inaugurazione hanno preso parte diverse autorità civili e militari, in primo luogo il Sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone che ha portato i saluti del Ministro Bonafede, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole sulla strada. Il taglio del nastro è stato affidato al padrone di casa, il Sindaco di Cervia Luca Coffari, affiancato dal Presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale Mauro Sorbi, dall’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini e dal Delegato di Presidenza dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada Basta sangue sulle strade Onlus Silvia Frisina. Notevole anche il sostegno delle forze dell’ordine, dalla Polizia Stradale alla Guardia di Finanza, dalla Capitaneria di Porto al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cervia che ha avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’evento.

Folta la partecipazione del pubblico che si è divertito a giocare con la SlotCar #chiguidanonbeve. Numerose le gare in famiglia o tra amici, tantissimi i bambini che hanno gareggiato anche fino a tarda notte. Tutti i partecipanti, intervistati dallo speaker che ha commentato le gare, dopo aver provato gli occhiali alcolemici hanno dichiarato di aver compreso bene quanto sia rischioso guidare sotto effetto dell’alcol. L’evento, prima tappa nazionale della SlotCar #chiguidanonbeve, è parte integrante della campagna sociale 2018/2020 #chiguidanonbeve, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, della Polizia di Stato e della Regione Emilia Romagna. La campagna, a carattere nazionale, è stata pensata per sensibilizzare e informare gli utenti della strada sulle conseguenze penali dell’omicidio stradale e verrà veicolata attraverso molteplici iniziative.

Durante le due giornate di evento i volontari dell’Associazione hanno distribuito ai partecipanti brochure informative sulle conseguenze penali dell’omicidio stradale corredate di alcoltest monouso, palloncini e adesivi per i più piccoli e hanno donato ai locali pubblici tovaglioli e bustine di zucchero con il logo della campagna e dell’Osservatorio, grazie anche alla fattiva collaborazione di Ascom, Confesercenti e della Cooperativa Bagnini di Cervia. Distribuiti oltre 30mila tovaglioli da bar, 20mila tovaglioli da aperitivo e 15mila bustine di zucchero.