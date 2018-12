Chiede l'elemosina e non si accorge che il figlioletto si allontana: denunciata per abbandono di minore

La polizia municipale della Romagna Faentina, in occasione delle prossime festività natalizie e in previsione anche del maggior incremento della circolazione di denaro che queste comportano, ha potenziato i servizi di controllo e vigilanza del territorio dell’Unione faentina, al fine di contrastare eventuali azioni illecite, con particolare attenzione anche verso i fenomeni dei parcheggiatori abusivi e di accattonaggio molesto.

A farne immediatamente le spese è stata una cittadina bosniaca, già nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. La donna, una 40enne, chiedeva l’elemosina all’interno dell’ospedale in compagnia del figlioletto di 6 anni. La straniera sarebbe stata talmente presa dalla sua attività che non si era resa neppure conto che il bimbo si era allontanato e vagava da solo nelle strade attigue al presidio ospedaliero. Il piccolo è stato notato da alcuni cittadini, che hanno avvisato la Polizia municipale. Una pattuglia ha prima provveduto a rintracciare immediatamente il bimbo e metterlo in sicurezza, poi ha rintracciato la madre, all’interno dell’ospedale, convocandola in comando. Qui alla donna è stato riconsegnato il bambino e le è stata contestualmente notificata una denuncia a piede libero per abbandono di minori, che prevede una possibile pena punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La vicenda sarà segnalata anche al Tribunale dei Minori e ai servizi sociali per eventuali provvedimenti di competenza.