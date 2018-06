"Chiedere il biglietto è razzismo": straniero denunciato dopo la lite con l'autista

Si è rifiutato di mostrate il biglietto all'autista, accusandolo di esser razzista. Un 22enne originario del Gambia, in regola col permesso di soggiorno e residente a Forlì, è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi con l'accusa di "interruzione di pubblico servizio" e "minaccia a incaricato di pubblico servizio". L'episodio si è verificato alcuni giorni fa a bordo di un autobus della linea di collegamento con Ravenna. L’intervento della Volante è stato richiesto dal conducente del bus, il quale, in occasione del controllo dei titoli di viaggio prima della partenza, ha avuto a che fare col giovane extracomunitario che si è rifiutato di esibire il biglietto, accusando l’autista di essere razzista.

Da qui è nata una accesa discussione, arrivata anche a minacce da parte del passeggero, che ha determinato il ritardo nella partenza e l’intervento della Polizia. Gli agenti, dopo avere faticosamente riportato alla calma le parti, e lo straniero in particolare, una volta accertato quanto accaduto, hanno inoltrato denuncia nei confronti del viaggiatore, che, per il suo comportamento, è stato ritenuto responsabile di interruzione di pubblico servizio e minaccia a incaricato di pubblico servizio. Tra l’altro, la maggior parte dei presenti in attesa di partenza era di nazionalità straniera e di origine africana, e nessun altro di loro aveva trovato una motivazione razzista nel comportamento del conducente del mezzo, che stava solamente svolgendo il suo dovere di verifica.