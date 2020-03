Chiedevano l'elemosina fuori dai negozi: denunciati nei controlli 'anticoronavirus'

Continuano i controlli "anticoronavirus" della Polizia locale di Ravenna per verificare il rispetto delle norme per evitare la diffusione del contagio. Un uomo di nazionalità italiana è stato denunciato intorno alle 14.45, dopo essere stato accompagnato al Comando, perchè trovato a circolare senza valida motivazione. Denunciato anche un uomo di origini straniere trovato lungo l'argine del fiume in via Romea sud a Ponte Nuovo, così come due persone straniere fermate in via Cavour.

Venerdì mattina è stata denunciata anche una persona, straniera, che stava chiedendo l'elemosina fuori dal centro commerciale Gallery; un secondo elemosinante è stato denunciato poco dopo mentre era seduto di fronte a una macelleria.