Chiesa e giovani, monsignor Erio Castellucci ospite a Ravenna in seminario

Seminario aperto alla città, martedì 8 gennaio, per riflettere sul rapporto Chiesa e giovani. S’intitola “La sfida dell’ascolto: i giovani e la Chiesa” l’incontro organizzato dalla Scuola di formazione teologica San Pier Crisologo, in collaborazione con la Pastorale Giovanile e Vocazionale diocesana, che avrà come ospite monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola e presidente della Commissione episcopale della Cei per la dottrina della fede, la catechesi e l'annuncio.

Una serata pensata come momento di dialogo e di ascolto con i giovani, gli educatori, chi si occupa di accompagnamento e formazione umana/spirituale e chiunque è interessato a collaborare per disegnare la Chiesa del futuro. Dopo il sinodo di ottobre sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, l’incontro di martedì vuole essere uno spunto e un momento di riflessione per accettare le sfide lanciate attraverso il sinodo, prima tra tutte, quella dell’ascolto e dell’inclusione dei giovani. Cosa fare? Come ascoltare la loro voce? Come contribuire a rendere la Chiesa sempre più accogliente per loro? Mons. Castellucci, vescovo, teologo e responsabile per la Cei della Commissione che ha come missione l’annuncio, dialogherà con i giovani a partire da questi temi.