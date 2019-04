Tegole pericolanti sulla Chiesa di San Domenico: intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco martedì pomeriggio alla Chiesa di San Domenico in via Cavour, in pieno centro storico. Intorno alle 15 un passante ha lanciato l'allarme dopo essersi accorto che sul tetto c'erano alcune tegole che sembravano pericolanti. La Polizia locale ha girato la segnalazione ai Vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra e la scala. I pompieri hanno controllato il tetto e hanno messo in sicurezza l'area lavorando fino alle 17.30, poi sono rientrati dopo aver verificato che la situazione fosse sotto controllo. Per permettere i lavori in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco è stato chiuso al traffico e ai pedoni il tratto di via Cavour compreso tra via Salara e piazza Andrea Costa.

Foto Massimo Argnani