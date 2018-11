Chiude a traffico e pedoni il ponte di via Romea nord: i percorsi alternativi

Per consentire la realizzazione di un intervento di risanamento tecnologico del ponte di via Romea nord in prossimità del canile, tra le vie Lama e Giuseppe di Vittorio, da mercoledì 21 novembre il ponte stesso sarà chiuso al transito di veicoli e pedoni. Si prevede l’ultimazione dell’intervento entro venerdì 30 novembre. Oltre che nel tratto di via Romea nord interessato dai lavori, il divieto di transito sarà istituito anche in quello compreso tra la rotonda dei Camionisti e il ponte, in questo caso tranne che per i veicoli autorizzati (residenti, domiciliati, diretti alle proprietà private e alle attività di via Romea Nord nel tratto tra la rotonda e il ponte, veicoli di emergenza, pronto intervento e di gestori di servizi di interesse pubblico, cicli).

Percorsi alternativi

I veicoli provenienti da Ravenna, diretti verso la stratale 309, potranno percorrere via Lama (tratto tra la rotonda dei Camionisti e via Zanardelli), via Zanardelli, via Bondi (tratto tra via Zanardelli e via di Vittorio), via di Vittorio (tratto tra via Bondi e via Romea Nord) e via Romea Nord. I veicoli provenienti dalla statale 309, diretti verso Ravenna, potranno percorrere via Romea Nord, via di Vittorio (tratto tra via Romea Nord e via Monti), via Monti (tratto tra via di Vittorio e via Ricasoli), via Ricasoli, via Lama (tratto tra via Ricasoli e la rotonda dei Camionisti) e via Romea Nord.

