Chiude per 4 mesi il ponte sul Senio tra Faenza e Solarolo: come cambia la viabilità

Lunedì 18 giugno partono i lavori di miglioramento sismico e statico del Ponte sul fiume Senio posto al servizio della strada provinciale 7 "San Silvestro Felisio", nel territorio del Comune di Faenza e del Comune di Solarolo. Con tale intervento, dell’importo complessivo di 830.000 euro interamente finanziato dalla Provincia di Ravenna, si prevede di sostituire l’attuale impalcato in conglomerato cementizio armato, sensibilmente deteriorato, con un impalcato a struttura composta acciaio–calcestruzzo, di rinnovare gli appoggi e di potenziare gli elementi strutturali di fondazione.

Al fine di garantire la rapidità di esecuzione dei lavori e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza stradale, è prevista la totale chiusura al traffico del tratto stradale comprendente il ponte per una durata temporale di circa quattro mesi a decorrere dal 18 giugno, con deviazioni su itinerari alternativi che saranno adeguatamente indicati dalI’Impresa appaltatrice Zini Elio srl di Imola. Nello specifico a seguito della chiusura il traffico sarà così deviato: tutti i veicoli provenienti da Sud (Via Emilia, Faenza) lungo la provinciale 7 San Silvestro Felisio devieranno sulla provinciale 55 Ponte Sant' Andrea, poi su provinciale 8 Naviglio; tutti i veicoli provenienti da Nord (Lugo, Barbiano) lungo la provinciale 7 San Silvestro Felisio devieranno per Solarolo sulla provinciale 10 Canale di Solarolo, poi nel tratto di circonvallazione per proseguire sulla provinciale 22 Pilastrino S. Mauro e sulla provinciale 47 Borello. A partire da lunedì 11 giugno sul sito istituzionale della Provincia di Ravenna saranno disponibili le cartografie con l'indicazione dei percorsi alternativi.