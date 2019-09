Chiude per lavori lo svincolo di Mirabilandia: come cambia la viabilità

Giovedì 5 e venerdì 6 settembre verrà chiuso al traffico per lavori lo svincolo di Mirabilandia (in direzione Ravenna) al km 243,500 della strada statale 3 bis “Tiberina”, nel territorio comunale di Ravenna. Il traffico in direzione Ravenna potrà utilizzare lo svincolo di Case Murate (km 235). Il provvedimento, attivo nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 20:00, si è reso necessario per consentire i lavori di asfaltatura della bretelle di collegamento con la strada provinciale 101.

