Chiusi in buste di plastica o abbandonati nei cantieri: è strage di gattini

Quattro gattini lasciati in una scatola in un cantiere di Marina di Ravenna, senza più forze nemmeno per piangere. Uno è loro è morto, mentre gli altri tre sono sopravvissuti grazie alle cure in extremis dell'associazione Clama. L'episodio, che si è verificato giovedì scorso, non è che l'ultimo caso di abbandono di animali. Ed è andata decisamente peggio per altri cinque gattini gettati in un campo, sempre a Ravenna, chiusi in un sacco di plastica. Soccorsi un paio di settimane fa dalla stessa associazione, sono sopravvissuti alcuni giorni, pieni di larve, ma nonostante le cure assidue giorno e notte sono tutti deceduti.

Una situazione preoccupante di abbandoni che porta l'associazione Clama a chiedere al Comune una campagna di informazione straordinaria a favore della sterilizzazione. Spiegano le volontarie: “La nascita di tanti esseri indifesi, venuti al mondo (per poi essere considerati niente di più che rifiuti) per l’ignoranza, o il menefreghismo o la crudeltà di chi pensa sia “innaturale” sterilizzare i gatti adulti, ma naturalissimo gettare dei piccoli indifesi come spazzatura, e abbandonarli a pochi giorni di sofferenza prima di morte certa, è per noi volontarie intollerabile. Non possiamo più tollerare la vista di tanto strazio. Prendere fra le mani degli esseri indifesi, e vederli deperire ora dopo ora, è oltre quanto si possa sopportare. Qualcuno si salva, certo. A costo di immani sforzi, e corse contro il tempo, e dispendio di energie ormai esaurite, e di denaro pure”.

“Bisogna per forza prendere decisioni importanti e assumersi ognuno le proprie responsabilità per arginare drasticamente il problema. Per questo abbiamo formalmente chiesto all' Amministrazione comunale di Ravenna la messa a disposizione di fondi per l’istituzione di campagne di sterilizzazione a prezzi popolari, iniziative che già altri Comuni hanno da tempo messo in campo”. Da parte sua l’Associazione Clama ha deciso di offrire la propria collaborazione a chi vorrà sterilizzare un gatto o cane di proprietà, ma per effettivi problemi economici non riesce ad affrontare la spesa. Chiediamo a questi cittadini di contattarci via mail scrivendo a clama2010@libero.it, o di inviare messaggio al 3496123736 ; le richieste saranno valutate una per una al fine di potere offrire con cognizione di causa la possibilità di sterilizzare il proprio animale a prezzi scontati, grazie a convenzioni con veterinari di fiducia. Per i gatti sopravvissuti, invece, si cercano famiglie che vogliano adottarli (339 8952135).